Филиппины перейдут на четырёхдневную рабочую неделю из-за конфликта на Ближнем Востоке

Госучреждения на Филиппинах с 9 марта временно перейдут на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Как отмечает Bloomberg, соответствующие меры будут приняты в рамках усилий страны по экономии энергии на фоне напряжённости в ближневосточном регионе, которая приводит к росту мировых цен на топливо.
«Сокращённая рабочая неделя будет временной и не коснётся тех, кто оказывает экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства, которые обеспечивают непосредственную поддержку населению», — заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
Также отмечается, что помимо этого для правительственных учреждений вышло распоряжение о сокращении потребления электроэнергии и расходов на топливо на 10−20%.
Ранее управляющий партнёр и основатель туристической компании Камила Велибекова назвала Филиппины, Судан и Конго опасными для туристов.