Невролог Теренина назвала ранние проявления деменции

Ранние проявления деменции нередко принимают за возрастные изменения или как следствие усталости. На начало развития этого состояния могут указывать следующие тревожные симптомы, рассказала в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Теренина.
«Во-первых, это нарушение кратковременной памяти: человек хорошо помнит события детства, юности, молодости, но не может вспомнить, например, что он ел на завтрак или с кем разговаривал вчера. Также он может часто переспрашивать одно и то же», — заявила врач.
Во-вторых, как напомнила специалист, могут наблюдаться затруднения при выполнении повседневных задач.
«То, что раньше он делал автоматически, начинает вызывать трудности. Например, возникают сложности с приготовлением любимого блюда или при оплате счетов. Помимо этого, при развитии деменции у пациента может быть нарушение речи. Ему становится сложнее подбирать нужные слова, поэтому он чаще прибегает к словам-паразитам вроде “ну эта вещь” или “ну вот это самое”. Кроме того, теряется способность воспринимать смысл пословиц и шуток: они воспринимаются буквально, из-за чего у человека могут возникать обиды и недопонимания», — предостерегла Теренина.
Также у человека может быть нарушение ориентации в пространстве и времени, привела пример она.
«Он способен внезапно потеряться в знакомом районе или забыть дорогу домой. Помимо этого, может путать день и ночь, а также забывать, какой сейчас месяц или год. При развитии деменции у человека могут быть и изменения в характере, например появление повышенной подозрительности или агрессивности. Может пропадать интерес к прежним увлечениям и социальным контактам», — заявила собеседница RT.
Отмечается, что ранние признаки деменции могут проявляться время от времени, с разной выраженностью, постепенно прогрессируя.
«При их появлении следует как можно скорее проконсультироваться с неврологом. Врач проведёт опрос и при необходимости назначит обследования, а также лечение, которое позволит замедлить прогрессирование данного состояния. Без терапии симптомы со временем нарастают и человек постепенно теряет способность проживать самостоятельно: ему требуется постоянная посторонний уход. Вовремя принятые меры позволяют замедлить прогрессирование состояния и избежать возможных осложнений», — заключила эксперт.
Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, как пережить магнитные бури в марте.