Невролог Теренина назвала ранние проявления деменции

«То, что раньше он делал автоматически, начинает вызывать трудности. Например, возникают сложности с приготовлением любимого блюда или при оплате счетов. Помимо этого, при развитии деменции у пациента может быть нарушение речи. Ему становится сложнее подбирать нужные слова, поэтому он чаще прибегает к словам-паразитам вроде “ну эта вещь” или “ну вот это самое”. Кроме того, теряется способность воспринимать смысл пословиц и шуток: они воспринимаются буквально, из-за чего у человека могут возникать обиды и недопонимания», — предостерегла Теренина.