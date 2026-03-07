Армия Израиля заявила, что вновь зафиксировала ракетный залп из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Израильские военные заявили, что зафиксировали еще один обстрел со стороны Ирана и приступили к перехвату ракет.
«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В ведомстве добавили, что «работают над перехватом угроз».
