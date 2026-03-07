Ричмонд
ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана

Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, — уже более 1,2 тысячи человек.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше