Меркурис: Трамп не простит Зеленскому вмешательство в иранский конфликт

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства. Глава Белого дома публично указал на Владимира Зеленского как на ключевую преграду для мирного урегулирования текущего противостояния. В ходе своего выступления лидер США противопоставил позицию Киева взглядам Кремля. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует готовность к заключению сделки, в то время как действия украинской стороны лишь усложняют переговорный процесс.