Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: Трамп не простит Зеленскому вмешательство в иранский конфликт

Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что президент США Дональд Трамп негативно воспримет попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, — считает эксперт.

По словам Меркуриса, бывший комик демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны пытается показать себя решительным и сильным политиком, с другой — продолжает запрашивать дополнительные средства на оборону у западных партнёров.

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства. Глава Белого дома публично указал на Владимира Зеленского как на ключевую преграду для мирного урегулирования текущего противостояния. В ходе своего выступления лидер США противопоставил позицию Киева взглядам Кремля. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует готовность к заключению сделки, в то время как действия украинской стороны лишь усложняют переговорный процесс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше