СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пожар разгорелся на территории офисов и складов американских нефтяных фирм Halliburton и KBR, расположенных в иракской провинции Басра, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.
«Огонь разгорелся в офисах и складах, принадлежащих фирмам США Halliburton и KBR после атаки дрона в иракской (провинции — ред.) Басра», — говорится в сообщении агентства.
По данным газеты Financial Times, фирма Halliburton позднее сообщила об «инциденте, связанном с безопасностью», и заявила, что ее персонал не пострадал.