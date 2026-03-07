Ричмонд
СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США

Reuters: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пожар разгорелся на территории офисов и складов американских нефтяных фирм Halliburton и ⁠KBR, расположенных в иракской провинции Басра, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Огонь разгорелся в офисах и складах, принадлежащих фирмам США Halliburton и ⁠KBR после атаки дрона в иракской (провинции — ред.) Басра», — говорится в сообщении агентства.

По данным газеты Financial Times, фирма Halliburton позднее сообщила об «инциденте, связанном с безопасностью», и заявила, что ее персонал не пострадал.

