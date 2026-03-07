СМИ: в Ираке произошли пожары на территории объектов нефтяных фирм США

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пожар разгорелся на территории офисов и складов американских нефтяных фирм Halliburton и ⁠KBR, расположенных в иракской провинции Басра, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.