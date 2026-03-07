Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии

Скорость расширения Вселенной называют постоянной Хаббла. По данным, полученным с помощью космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», в среднем она составляет 73 километра в секунду на мегапарсек, а ее диапазон — 70−76 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что локальная Вселенная расширяется на 70−76 километров в секунду быстрее каждые 3,26 миллиона световых лет.