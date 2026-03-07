Ричмонд
Ученые приблизились к разгадке главной тайны космологии

Астрофизики из США нашли метод определения точной скорости расширения Вселенной.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Наиболее точная скорость расширения Вселенной, которая является одной из главных проблем космологии, может быть найдена методом использования гравитационных волн в напряжении Хаббла, говорится в исследовании астрофизиков Корнеллского университета в США, опубликованном на его сайте.

«В этом исследовании мы предлагаем новый метод измерения напряжения Хаббла путем объединения поиска гравитационных волн с выводом о расширении Вселенной в результате отдельных слияний, идею, которую мы называем “стохастической сиреной”», — говорится в исследовании.

По словам ученых, они впервые измерили постоянную Хаббла с использованием стохастического гравитационно-волнового фона, возникающего в результате слияния двойных черных дыр.

«Этот астрофизический фон чувствителен к истории расширения Вселенной и, таким образом, может быть использован для определения космологических параметров», — подчеркивается в материале.

Как отметили авторы исследования, оно позволит выявить гравитационно-волновую связь что сделает стохастическую сирену «многообещающим инструментом для решения главной проблемы космологии».

Скорость расширения Вселенной называют постоянной Хаббла. По данным, полученным с помощью космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», в среднем она составляет 73 километра в секунду на мегапарсек, а ее диапазон — 70−76 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что локальная Вселенная расширяется на 70−76 километров в секунду быстрее каждые 3,26 миллиона световых лет.

