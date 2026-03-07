Ричмонд
Третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток, сообщают СМИ

Fox News: авианосец США «Джордж Буш» готовится к отправке на Ближний Восток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Третий авианосец США, «Джордж Буш», готовится к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана, сообщил телеканал Fox News.

«Третий авианосец США готовится пересечь Атлантику и присоединиться к войне против Ирана. Авианосец “Джордж Буш” завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка», — заявил корреспондент Лукас Томлинсон в эфире канала.

По данным телеканала, «Джордж Буш» должен будет отправиться в восточное Средиземноморье.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

