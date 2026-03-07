Ричмонд
Al Hadath: целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Рона Арада

Штурман ВВС еврейского государства попал в плен в 1986 году.

БЕЙРУТ, 7 марта. /ТАСС/. Отряд израильских коммандос, высадившийся в горном районе на востоке Ливана, пытался обнаружить и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, военные высадились с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки израильского летчика, но попали в засаду и были вынуждены повернуть назад.

Шиитская милиция «Хезболлах» в коммюнике, распространенном в Telegram-канале, подтвердила, что ее бойцы вступили в столкновение с израильским отрядом в районе кладбища Аль Шокр. «После того, как неприятельский отряд был обнаружен, противник использовал боевые самолеты и вертолеты для нанесения ударов, чтобы обеспечить отступление из зоны боевых действий», — указывается в тексте.

Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom был сбит над Ливаном во время боевого задания. Предположительно в мае 1988 года Арад был застрелен в плену, но он до сих пор считается пропавшим без вести.

