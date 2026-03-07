Ричмонд
Строители камчатского аэропорта пойдут под суд за кражу инструментов

На Камчатке за кражу строительных инструментов перед судом престанут работники подрядной организации, занимавшейся строительством здания аэропорта Елизово.

На Камчатке за кражу строительных инструментов перед судом престанут работники подрядной организации, занимавшейся строительством здания аэропорта Елизово.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемые проникли в помещения, где хранились товарно-материальные ценности, и похитили электрические инструменты стоимостью свыше 480 тыс. рублей. Среди них: перфораторы, шуруповерты, штроборезы, клепальные молотки и другие.

«В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину, похищенное имущество возвращено владельцам», — отметили в ведомстве.

«В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину, похищенное имущество возвращено владельцам», — отметили в ведомстве.