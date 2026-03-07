Строители камчатского аэропорта пойдут под суд за кражу инструментов

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемые проникли в помещения, где хранились товарно-материальные ценности, и похитили электрические инструменты стоимостью свыше 480 тыс. рублей. Среди них: перфораторы, шуруповерты, штроборезы, клепальные молотки и другие.