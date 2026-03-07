Ричмонд
ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА над Тульской областью

Силы ПВО ночью сбили пять БПЛА ВСУ над Тульской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ПВО за ночь сбила пять украинских БПЛА в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью в небе на Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в мессенджер Мах.

Миляев отметил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

