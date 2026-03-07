Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: Израильских десантников в форме армии Ливана рассекретили при высадке

Израильские десантники были окружены в Ливане после неудачной попытки маскировки. Об этом пишет IRIB. По данным иранского агентства, инцидент произошёл в долине Бекаа.

Источник: Life.ru

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа. Судьба израильских сил, которые приземлились в Наби-Шите и были окружены, пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о попытке Израиля высадить десант на границе Ливана и Сирии. Вертолёты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, где продолжаются тяжёлые бои, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных. Столкновения идут с применением противотанковых ракет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше