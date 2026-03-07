Взяли черную кассу Зеленского: Венгрия поймала агента с золотыми слитками

5 марта 2026 года Европу потряс скандал, который грозит перерасти в дипломатическую войну между Киевом и Будапештом. Венгерские силовики задержали две инкассаторские машины государственного «Ощадбанка» (Украина). Внутри обнаружили десятки миллионов долларов, евро и килограммы золота. Кто на самом деле владелец груза, и почему изъятие произошло именно сейчас, aif.ru рассказали эксперты.
Угроза Орбану и «ответка» Будапешта.
Задержание произошло не просто так. Ему предшествовал громкий дипломатический скандал. Политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru напрямую связал инцидент с недавними угрозами Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Сегодня мы видим последствия вчерашнего заявления Зеленского, который дал команду ВСУ осуществлять террор против премьер-министра Орбана, — заявил Вакаров. — Орбан, в свою очередь, сказал, что мы теперь будем силой заставлять Зеленского выполнять обязательства свои по транзиту нефти. И мы видим первый результат этой политической борьбы: венгерский антитеррористический центр арестовал эту инкассаторскую машину».
По мнению эксперта, инцидент носит ярко выраженный политический характер. В Венгрии расценили действия украинской стороны по перевозке материальных ценностей как контрабанду. Власти заявляют, что груз следовал из Австрии через Венгрию на Украину и сопровождался лицами, имеющими отношение к спецслужбам.
«Среди задержанных фигурируют сотрудники службы внешней разведки и службы безопасности Украины, которые отвечали за доставку адресату денег и золота. Это была классическая операция по переброске валюты и материальных ценностей», — подчеркнул Вакаров, добавив, что теперь Венгрия не выпустит ситуацию из-под контроля, пока не установит происхождение всех средств.
Черная касса или откаты для ЕС?
Суммы, фигурирующие в деле, впечатляют. По данным Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии (NAV), в машинах находилось порядка 80 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако, по информации венгерской стороны, с начала 2026 года через страну на Украину таким образом могли переправить уже почти миллиард долларов.
В Киеве настаивают на легальности перевозки. В «Ощадбанке» заявили, что действовали в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank. Однако у экспертов эта версия вызывает серьезные сомнения.
Политолог Владимир Скачко в интервью aif.ru связал происходящее с «черной кассой Зеленского».
«Здесь возможны разные варианты. Это могли быть деньги, которые проводят в рамках помощи Украине со стороны Запада, либо это деньги, которые поступали за обслуживание серых схем торговли оружием. Это могли быть те откаты, которые распределяли между собой реципиенты западной помощи», — отметил Скачко.
Главный вопрос, который мучает экспертов: почему такую гигантскую сумму везли наличными, рискуя на границах ЕС?
«Почему перевозили налом? Это загадка. Это могли быть, банально, криминальные деньги. Пока мы не увидим реальные, а не фейковые сопроводительные документы, допуск можно делать любой. Украина — коррумпированное криминальное государство, в ней возможно абсолютно все. На какую-то официальную сделку это мало похоже, потому что везли и золото, и евро, и доллары», — объяснил собеседник издания.
Ранее политолог Юрий Бондаренко также высказал мнение, что задержанные могли перевозить откаты для друзей Зеленского в руководстве ЕС. Эта версия сейчас активно муссируется в европейских СМИ.
«Деньги украинской военной мафии»: реакция Брюсселя.
Скандал уже вышел за рамки двусторонних отношений. Глава венгерского МИД Петер Сийярто потребовал от Украины официальных объяснений, прямо указав на связь сопровождающих с украинскими спецслужбами. Он задал риторический вопрос: не идет ли речь о «деньгах украинской военной мафии»?
Киев отреагировал жестко. МИД Украины направил Будапешту ноту протеста, требуя освободить сотрудников «Ощадбанка». Глава украинской дипломатии Андрей Сибига уже обвинил Венгрию в «захвате заложников» и пообещал обратиться в Европейский союз.
Однако, как отмечает Василий Вакаров, Венгрия как раз и ждет реакции Брюсселя, чтобы выставить не в выгодном свете общеевропейские структуры безопасности.
«Эту тему Венгрия будет раскручивать, чтобы показать чиновникам в Европе, что по ЕС свободно контрабандисты ездят из одного пункта в другой. Никто это не контролирует, никто этим не занимается. А венгры проявили такую инициативу, — резюмировал Вакаров. — Будет ли ситуация распространяться по всем странам европейского союза, если Брюссель ничего не контролирует и поддерживает режим Зеленского и его контрабандистов, которые объявили террор Орбану? Этот террор может перекинуться на все страны Европы».
Психиатр вместо политика.
На фоне геополитических баталий Владимир Скачко обратил внимание на еще один важный аспект: информационный. По его мнению, история с миллионами призвана отвлечь внимание общественности от недавнего нервного срыва украинского лидера.
«Главное предназначение этого скандала — перебить дебильно-психологический срыв Зеленского с обвинениями в адрес Орбана, с угрозами убить его при помощи боевиков. Этот срыв нужно было перебить и привлечь внимание к другому, — заявил Скачко. — А деньги всегда важнее, тем более озвученные суммы в миллионах долларов и евро, золото. Людям такой криминал интереснее, а человеком, который кричит: “я тебя убью”, должны заниматься психиатры».
На данный момент местонахождение задержанных сотрудников «Ощадбанка» неизвестно. Венгрия возбудила уголовное дело по факту отмывания денег. Ситуация развивается на фоне остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», что добавило масла в огонь и без того тлеющего конфликта между двумя странами.