Взяли черную кассу Зеленского: Венгрия поймала агента с золотыми слитками

«Эту тему Венгрия будет раскручивать, чтобы показать чиновникам в Европе, что по ЕС свободно контрабандисты ездят из одного пункта в другой. Никто это не контролирует, никто этим не занимается. А венгры проявили такую инициативу, — резюмировал Вакаров. — Будет ли ситуация распространяться по всем странам европейского союза, если Брюссель ничего не контролирует и поддерживает режим Зеленского и его контрабандистов, которые объявили террор Орбану? Этот террор может перекинуться на все страны Европы».