Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области уничтожили колонну ВСУ

РИА Новости: колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время технических остановок несколько украинских боевиков пытались расплатиться с местными жителями долларами.

На Сумском направлении действуют подразделения группировки «Север». Как подчеркивал президент Владимир Путин, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.