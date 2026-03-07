МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Колонна ВСУ уничтожена севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что во время технических остановок несколько украинских боевиков пытались расплатиться с местными жителями долларами.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки «Север». Как подчеркивал президент Владимир Путин, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.