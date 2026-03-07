Ричмонд
Президент Приднестровья сожалеет, что Молдавия уклоняется от диалога

Кишинев не учитывает мнение Приднестровья и отказывается обсуждать ситуацию на уровне первых лиц республик, отметил Вадим Красносельский.

КИШИНЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил сожаление, что руководство Молдавии уклоняется от диалога на уровне первых лиц. Об этом он заявил в интервью ТАСС, комментируя одностороннее решение Кишинева увеличить налоговую нагрузку на непризнанную республику.

«Обсуждать, тем более на уровне высшего руководства двух республик, Молдова не решается и поступает без учета мнения Приднестровья. Вот в этом корень проблемы. И именно с этим мы боремся три с половиной десятилетия», — сказал президент.

По его словам, Тирасполь продолжит предпринимать все возможные меры, чтобы вернуть Молдавию к конструктивному диалогу. «Есть множество сфер для продуктивного взаимодействия, которое бы принесло пользу всем. Это и борьба с трансграничной преступностью, и общее противодействие контрабанде наркотиков и оружия, и сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций, и масштабные экологические проекты, и создание безбарьерного экономического пространства и многое другое», — отметил Красносельский.

Президент Молдавии Майя Санду после своего избрания на первый срок в 2020 году отказалась встречаться с Красносельским. Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены с 2019 года. Как констатировала ранее миссия ОБСЕ в Молдавии, пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

