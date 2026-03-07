Ричмонд
Израиль зафиксировал четвертый за ночь пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала четвертый за ночь пуск ракет из Ирана, ПВО ведет перехват.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, — уже более 1,2 тысячи человек.

