Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта

«У нас был обратный рейс азербайджанской авиакомпании AZAL на завтра, его отменили и предложили только возврат. Теперь нам нужно самим покупать билет, чтобы вернуться», — отметил он, добавив, что пока не получил ответ от консульства России в Дубае.