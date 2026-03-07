Бойцы группировки «Южная» уничтожили два склада горюче-смазочных материалов ВСУ

«Разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск, действуя на Константиновском направлении, обнаружили группу боевиков ВСУ, которые осуществляли выгрузку горюче-смазочных материалов на полевые склады ГСМ. Координаты двух полевых складов ГСМ были переданы расчёту 152-мм гаубицы “Мста-Б” этого же соединения. Прямыми попаданиями обе цели уничтожены, что подтверждают кадры с беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли корректировку боевой работы расчёта», — уточнили в ведомстве.