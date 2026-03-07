Назван регион России, который лидирует по запасам нефти

На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них — Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское — 345 миллионов тонн, Ямбургское — 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов.