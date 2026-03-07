Эксперт Кузякин: страны НАТО не готовы к современной войне

«Ситуация на Ближнем Востоке показала, что сегодня никто в мире не готов к современной войне, кроме России. Четыре года мы наблюдаем структурные изменения, произошедшие с нашей страной в процессе СВО. Вы видели, чтобы остальные страны или страны НАТО проводили такие же изменения? Нет, никто не учится на чужих ошибках. Все смотрели на нас и с ужасом думали о подобном конфликте, если он случится с Европой, Северной Америкой или на Ближнем Востоке. Специалисты этих стран давно били в набат и требовали качественных изменений в своих странах: изменения принципа постановки на вооружения новых видов ударных средств и смены парадигмы ведения боевых действий своих военных ведомств. Но на моей памяти никто даже не зачесался», — сказал эксперт.