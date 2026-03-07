Эксперт Кузякин: страны НАТО не готовы к современной войне

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ближневосточный конфликт подтвердил, что США и страны Евросоюза не готовы к современной войне. Противостоять актуальным угрозам и атакам дронов готова только Россия, заявил ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Ситуация на Ближнем Востоке показала, что сегодня никто в мире не готов к современной войне, кроме России. Четыре года мы наблюдаем структурные изменения, произошедшие с нашей страной в процессе СВО. Вы видели, чтобы остальные страны или страны НАТО проводили такие же изменения? Нет, никто не учится на чужих ошибках. Все смотрели на нас и с ужасом думали о подобном конфликте, если он случится с Европой, Северной Америкой или на Ближнем Востоке. Специалисты этих стран давно били в набат и требовали качественных изменений в своих странах: изменения принципа постановки на вооружения новых видов ударных средств и смены парадигмы ведения боевых действий своих военных ведомств. Но на моей памяти никто даже не зачесался», — сказал эксперт.
Кузякин подчеркнул, что в случае атаки БПЛА по США и странам Евросоюза итог будет плачевным. «Ни ОАЭ, ни США, ни страны Евросоюза не готовы к современным угрозам. Случись по ним атака всеми типами дронов сегодня, результаты будут ошеломляющие. Речь здесь не столько про ударные дроны типа “Шахедов”, а про FPV-дроны и БЭКи, которые еще ждут своего часа», — отметил он.