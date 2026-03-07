В банках Украины после инцидента в Венгрии начались проблемы с наличными

Проблемы с наличными начались в украинских банках после инцидента с задержанием украинских граждан в Венгрии.
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
«После истории с украинскими инкассаторами в Венгрии в украинских банках начались проблемы с наличной валютой. В связи с этим дефицитом Нацбанк заявил, что 9 марта проведёт для банков обмен безналичной валюты на наличную — чтобы запасы в кассах соответствовали спросу», — говорится в публикации.
Ранее «СТРАНА.ua» также писало, что Украина годами возит валюту и золото из Австрии через Венгрию.
RT рассказал, что известно о задержании в Венгрии семерых украинцев с валютой и золотом.