Тайные ритуалы в Белом доме: на что идет Трамп ради победы в Иране

В Сеть попало необычное видео из Белого дома, запечатлевшее закрытый молебен с участием Дональда Трампа и религиозных лидеров разных конфессий. Кадры, на которых главу государства окружают пасторы, возлагающие на него руки, вызвали бурное обсуждение. Эксперты объяснили aif.ru, что на самом деле стояло за этой церемонией и как религиозный фанатизм в американской элите грозит перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.
«Помазанник Божий»: что за щит установили вокруг президента США?
На появившихся кадрах видно, что во главе стола сидит Дональд Трамп, а его окружают священнослужители разных конфессий. Как пояснил религиовед Роман Лункин, это не спонтанная акция, а часть давно выстроенной стратегии.
«Трамп устраивает такого рода собрание религиозных лидеров, фактически, таинство вокруг себя, как “помазанника божьего”, уже не в первый раз, — рассказал эксперт. — Такой совет религиозных лидеров разных конфессий, где присутствуют, в том числе, католики, православные, был создан ещё в 2017 году, когда начался первый президентский срок Трампа».
Но у этой церемонии есть и конкретное назначение. То, что зафиксировано на видео, в среде евангельских христиан называется «молитвенным щитом».
«Это молитвенный щит, который как бы устанавливают эти пасторы в ходе молитвы и возложения рук на президента во время вот этой встречи, где они вместе молятся, — объясняет Лункин. — В значительной степени это и символический акт, поскольку показывает, что Трамп, как он сам провозглашал, защитник всех христиан в мире и собственно традиций, и христианской идентичности против неолиберальной заразы».
По словам эксперта, этот обряд имеет практический вектор — это декларация защиты христиан по всему миру, где трактовка религиозной свободы сводится к продвижению традиционных ценностей.
Трамп, Израиль и крестовый поход XXI века.
Вторым и, пожалуй, самым важным направлением «молитвенного щита» является безусловная поддержка Израиля. И здесь религиозные мотивы переплетаются с геополитикой.
«Во-вторых, это поддержка и защита со стороны США Израиля, то есть евреев, это христианский сионизм или мессианский иудаизм», — уточнил Лункин.
Эксперт проводит неожиданные исторические параллели.
«В крестовый поход шли освобождать святыни, а тут получается, что, прежде всего, поддерживают евреев на святой земле», — резюмировал религиовед.
«Священная война» в Пентагоне: Пророчество об Армагеддоне движет генералами?
Однако религиозная лихорадка в Вашингтоне, судя по всему, обнаруживается не только в стенах Белого дома, но и в коридорах Пентагона. Появилась информация, что после начала операции против Ирана «Эпическая ярость» среди американских военных распространяются апокалиптические настроения. Офицеры объясняют подчиненным, что поддержка Израиля — это не просто военная задача, а подготовка к Армагеддону, необходимому для скорейшего пришествия Сына Божьего.
Политолог-американист Малек Дудаков подтверждает: подобные настроения — не фейк, а реальность части республиканской элиты.
«Такие апокалиптические, религиозные, отчасти сектантские фанатичные идеи действительно распространены среди консервативной части американских республиканцев, — комментирует Дудаков. — Даже в администрации Трампа есть те, кто именует себя христианскими сионистами. Это и Пит Хегсет, министр обороны Соединенных Штатов, это и Майк Хакоби, нынешний посол США в Израиле, человек, который даже в большей степени отстаивает интересы Израиля, чем Вашингтона».
Эти люди, по словам эксперта, искренне верят, что вся внешняя политика США должна быть подчинена одной цели — созданию «великого Израиля в исторических границах вплоть до реки Евфрат».
Иррациональный фактор: когда вера сильнее национальных интересов.
Может ли религиозный фанатизм небольшой группы людей повлиять на судьбу ядерной войны? Дудаков считает, что эту составляющую нельзя сбрасывать со счетов.
«Эту религиозную составляющую я бы точно не отменял, когда мы оцениваем, анализируем причины начала этого конфликта. Это, конечно, негативный момент, — подчеркивает американист. — Когда люди настолько фанатично настроены, они могут делать вещи иррациональные, которые даже зачастую могут противоречить национальным интересам США».
Политолог поясняет парадокс: огромное государство с мощнейшей экономикой готово сузить всю свою внешнеполитическую миссию до защиты интересов другой страны. «Это, очевидно, такой нерациональный подход к собственной внешней политике. И это осложняет ситуацию, потому что религиозные фанатики могут и готовы зачастую идти до конца», — объясняет он.
Дудаков напоминает, что даже самым фанатичным военным придется считаться с реальностью: непопулярностью войны в американском обществе, позицией Конгресса и опустевшими арсеналами.
«Это может, конечно, заставить их отказаться от этой военной эскалации рано или поздно, но это будет для них вынужденная мера, — заключает эксперт. — Пока у них есть возможности, они свой “крестовый поход” будут пытаться вести».