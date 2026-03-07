МИД: МАГАТЭ многократно заявляло, что нет причин для отказа от переговоров с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе многолетних контактов с Ираном ни разу не смогло найти причин для отказа от переговоров по ядерной программе, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что каких-либо сведений, обвиняющих Иран, не содержалось ни в одном докладе, ни в одном выступлении и ни в одном реально основанном на фактах документе агентства.
«Была политическая, так сказать, обработка этих вопросов, безусловно. Были интриги, кулуарные, публичные и так далее, но фактуры ни разу МАГАТЭ не приводила для того, чтобы это стало каким-то основанием для пересмотра, который мог бы привести в сторону отказа от переговоров», — сказала Захарова.
Ранее она уже отмечала, что МАГАТЭ за время проверок ядерных объектов Ирана не выявляло нарушений.
3 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не обнаружила у Ирана ядерного оружия.