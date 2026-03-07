Ричмонд
Al Hadath: Иран произвел три ракетных залпа по территории Израиля

Снаряды и беспилотники запущены по северной, центральной и южной частям государства.

РАБАТ, 7 марта. /ТАСС/. Иран осуществил три ракетных залпа в направлении территории Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, три группы ракет запущены по северной, центральной и южной частям израильской территории. Указывается, что в атаках применены и беспилотники. О количестве запущенных боеприпасов и БПЛА информации не приводится.

