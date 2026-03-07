Глава МИД Италии Таяни заявил, что операция против Ирана началась 31 февраля

Так, министр заявил, что атака на Иран началась 31 февраля.
«Нужно отметить, что обстоятельства и время совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал он.
При этом Таяни не заметил своей оговорки и продолжил отчитываться перед парламентариями, несмотря на недоумение во взглядах присутствующих.
Ранее Таяни сообщил, что вызвал посла Ирана в Риме после инцидента с британской базой на Кипре.
В ночь на 2 марта взрыв прогремел в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре.
Позднее в Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе.
2 марта на Кипре перехватили ещё два дрона, летевших в сторону британской базы.