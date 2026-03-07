Ричмонд
Глава МИД Италии Таяни заявил, что операция против Ирана началась 31 февраля

Глава МИД Италии Антонио Таяни во время выступления в парламенте грубо ошибся в дате начала операции США и Израиля против Ирана.

Так, министр заявил, что атака на Иран началась 31 февраля.

«Нужно отметить, что обстоятельства и время совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал он.

При этом Таяни не заметил своей оговорки и продолжил отчитываться перед парламентариями, несмотря на недоумение во взглядах присутствующих.

Ранее Таяни сообщил, что вызвал посла Ирана в Риме после инцидента с британской базой на Кипре.

В ночь на 2 марта взрыв прогремел в районе базы британских ВВС Акротири на Кипре.

Позднее в Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе.

2 марта на Кипре перехватили ещё два дрона, летевших в сторону британской базы.

