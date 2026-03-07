Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным «Вавилон».
«Населенный пункт Красноярское, там были обнаружены четыре пункта управления БПЛА противника. Два из них уничтожены, по двум еще ведется работа», — сообщил боец.
Собеседник агентства уточнил, что рядом с населенным пунктом располагается террикон, на котором противник, вероятно, размещал антенны управления дронами.
«Пункты ВСУ расположены были не прям плотно, на небольшом отдалении. Но чтобы прям четыре и рядом — первый раз такое», — уточнил «Вавилон».