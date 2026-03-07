Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператор рассказал об обнаружении пунктов управления БПЛА ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВС РФ обнаружили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Четыре пункта управления БПЛА противника обнаружены в маленьком поселке Красноярское в ДНР на небольшом удалении друг от друга, что является своеобразным рекордом, рассказал РИА Новости старший оператор расчета батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным «Вавилон».

«Населенный пункт Красноярское, там были обнаружены четыре пункта управления БПЛА противника. Два из них уничтожены, по двум еще ведется работа», — сообщил боец.

Собеседник агентства уточнил, что рядом с населенным пунктом располагается террикон, на котором противник, вероятно, размещал антенны управления дронами.

«Пункты ВСУ расположены были не прям плотно, на небольшом отдалении. Но чтобы прям четыре и рядом — первый раз такое», — уточнил «Вавилон».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше