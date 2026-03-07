Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ раскрыли, почему Украина блокирует поставки в Венгрию и Словакию

Мирошник: Украина лишает Венгрию и Словакию энергоресурсов по указке ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Украина намеренно блокирует поставки энергоресурсов в Венгрию и Словакию по указке из Брюсселя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что транзит нефти бесперебойно шел в Венгрию и Словакию последние четыре года. Он добавил, что «Украине это никак не мешало».

«Сейчас она получила “фас” со стороны Евросоюза, руководства Евросоюза, отдельных персоналий во главе Евросоюза — что эти страны мешают, что они ведут неправильную политику, они неправильно понимают установки, которые проистекают из Брюсселя», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто уличил Еврокомиссию и Хорватию в «позорном сговоре» с целью сорвать поставки российской нефти в Будапешт и Братиславу морским путем. Дипломат подчеркнул, что Брюссель фактически блокирует законный импорт энергоресурсов, игнорируя официальные правила ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше