Украина намеренно блокирует поставки энергоресурсов в Венгрию и Словакию по указке из Брюсселя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что транзит нефти бесперебойно шел в Венгрию и Словакию последние четыре года. Он добавил, что «Украине это никак не мешало».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто уличил Еврокомиссию и Хорватию в «позорном сговоре» с целью сорвать поставки российской нефти в Будапешт и Братиславу морским путем. Дипломат подчеркнул, что Брюссель фактически блокирует законный импорт энергоресурсов, игнорируя официальные правила ЕС.
