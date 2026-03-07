Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден заявил о забытых деталях о лидерах России и Китая

Бывший президент США Джо Байден похвастался своим знакомством с главами других государств и сказал, что забыл о лидерах России Владимире Путине и Китая и Си Цзиньпине больше информации, чем знают большинство людей.

Источник: AP 2024

Такое заявление сделал Байден 6 марта, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) на похоронах борца за гражданские права в США Джесси Джексона.

«Я лично знаю больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США. Это значит, что я много знаю о других странах. Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент РФ Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают. Я встречался с Путиным», — сказал он.

Байден 28 февраля заявлял, что ни один мировой лидер не провел так много встреч с Путиным, как он. Он также отметил, что провел много времени на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше