Байден заявил о забытых деталях о лидерах России и Китая

Такое заявление сделал Байден 6 марта, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) на похоронах борца за гражданские права в США Джесси Джексона.
«Я лично знаю больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США. Это значит, что я много знаю о других странах. Суть в том, что я больше забыл о том, что делают [президент РФ Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин], чем большинство знают. Я встречался с Путиным», — сказал он.
Байден 28 февраля заявлял, что ни один мировой лидер не провел так много встреч с Путиным, как он. Он также отметил, что провел много времени на Украине.