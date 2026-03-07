Ричмонд
В Дубае произошёл взрыв на американской военной базе

В Дубае произошёл взрыв на военной базе США, предположительно в результате удара Ирана. Об этом сообщает агентство Naya.

В Дубае произошёл взрыв на американской военной базе. Видео © X / ConflictAlarm.

По предварительным данным, иранский беспилотник рухнул на территории Международного аэропорта. На месте сейчас видно сильное задымление.

Власти Дубая сообщили, что «незначительный инцидент», возникший после падения обломков сбитого БПЛА, полностью локализован. Как рассказали SHOT очевидцы, обломки воздушной цели упали на улице в районе терминала № 2. Рейсы на данный момент не отменены, однако посадка временно не производится, пассажиры ждут дальнейших указаний от сотрудников. Информации о пострадавших пока не было.

Ранее на американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. Утверждается, что инцидент произошёл на объекте под названием «Виктория». Информация о возможных последствиях или пострадавших не уточняется.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

