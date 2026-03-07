Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору о СНВ, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение «хорошей идеей», однако официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.