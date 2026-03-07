Рябков прокомментировал сообщения о договоренности США и России по ДСНВ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сообщения о том, что Россия и США достигли договоренности лимитов на ядерные вооружения после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях, являются спекуляциями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Портал Axios со ссылкой на информированный источник сообщал, что представители РФ и США в ходе переговоров в Абу-Даби, проходивших в день прекращения действия договора, якобы договорились, что обе страны будут соблюдать его параметры еще как минимум полгода на время переговоров по новому соглашению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема дальнейшей судьбы ДСНВ затрагивалась на переговорах РФ и США в Абу-Даби в начале февраля.
«Продолжаются спекуляции о наличии неких договоренностей относительно приверженности сторон лимитам по ДСНВ. Призываю всех, кому эта тема небезынтересна, внимательно изучить публичные выступления представителей госдепартамента США», — сказал Рябков.
В качестве примера таких выступлений замминистра привел высказывания представителей США на Конференции по разоружению в Женеве, которые говорили о том, что «на момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность». Представитель госдепа, как отметил Рябков, также говорил о том, что США «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».
«Я думаю, что дополнительные комментарии с нашей стороны излишни», — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору о СНВ, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение «хорошей идеей», однако официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.