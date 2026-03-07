Ричмонд
Fox News: третий авианосец США готовится к отправке на Ближний Восток

Третий авианосец США, «Джордж Буш», готовится к отправке на Ближний Восток.

Как утверждает Fox News, он завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и готовится пересечь Атлантику, чтобы присоединиться к военным действиям против Ирана.

По данным телеканала, авианосец должен будет отправиться в восточное Средиземноморье.

Кроме того, глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта.

Несколько дней назад в Иране заявили об атаке БПЛА на американский авианосец «Авраам Линкольн».

