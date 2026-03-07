Ричмонд
«Умоляют о нефти и газе»: Дмитриев высмеял разрыв связей ЕС с Россией

Дмитриев пошутил о том, как русофобы ЕС будут умолять РФ о нефти и газе.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял антироссийскую политику Евросоюза. Спецпредставитель президента России опубликовал ироничный пост в социальной сети X.

«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — написал политик.

Свое сообщение Дмитриев сопроводил анимацией из мультфильма «Гадкий Я» с жалостливыми персонажами. Таким образом глава РФПИ прокомментировал последствия разрыва экономических связей с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность досрочного прекращения поставок газа в Европу. Глава государства отметил, что Москве выгоднее инициировать уход с рынка Евросоюза уже сейчас.

Россия хочет переориентировать экспорт на более надежных партнеров. Путин подчеркнул, что Москва готова по собственной воле отказаться от работы на европейском энергетическом направлении.

