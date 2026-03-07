Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев пошутил, что русофобы из Евросоюза будут умолять Россию о нефти

Глава РФПИ в шутку заявил, что Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас придется умолять Россию о нефти и газе.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X* пошутил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас и другим русофобам из ЕС придется умолять о поставках нефти, газа и удобрений из России.

Свой пост он сопроводил анимацией героев мультфильма «Гадкий Я» с жалостливым выражением на лицах.

«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — в шутку подписал анимацию Дмитриев.

Ранее Дмитриев отмечал, что провалы в энергетике будут преследовать Урсулу фон дер Ляйен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла Евросоюзу энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок, практически остановлено. Страховщики уже начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше