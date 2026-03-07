Дмитриев пошутил, что русофобы из Евросоюза будут умолять Россию о нефти

Напомним, из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок, практически остановлено. Страховщики уже начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.