Дмитриев пошутил, что русофобы из Евросоюза будут умолять Россию о нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X* пошутил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас и другим русофобам из ЕС придется умолять о поставках нефти, газа и удобрений из России.
Свой пост он сопроводил анимацией героев мультфильма «Гадкий Я» с жалостливым выражением на лицах.
«Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — в шутку подписал анимацию Дмитриев.
Ранее Дмитриев отмечал, что провалы в энергетике будут преследовать Урсулу фон дер Ляйен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла Евросоюзу энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Напомним, из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ на мировой рынок, практически остановлено. Страховщики уже начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, СПГ и нефтепродуктов.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.