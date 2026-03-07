NBC: Трамп встретит тела военных ВС США, погибших в ходе операции в Иране

Официальные власти США подтверждают гибель шести военнослужащих. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба (Кувейт). В то же время 5 марта секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что в ходе конфликта погибли более 500 американских военных.