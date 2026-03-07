NBC: Трамп встретит тела военных ВС США, погибших в ходе операции в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 7 марта примет участие в церемонии встречи тел американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC.
Церемония пройдёт на авиабазе Довер в штате Делавэр.
Трамп вылетит на церемонию из своей резиденции во Флориде, куда накануне прибыл из Вашингтона.
Официальные власти США подтверждают гибель шести военнослужащих. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба (Кувейт). В то же время 5 марта секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что в ходе конфликта погибли более 500 американских военных.
6 марта сообщалось об атаке Ирана на место дислокации американских военных в Бахрейне. По заявлению Тегерана, удар привел к большому числу погибших и раненых.