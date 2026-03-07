Ключевые события эскалации на Ближнем Востоке к этому часу

Израильские военные предприняли попытку высадить десант с вертолётов в горной местности на ливано-сирийской границе. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе военных Израиля. По сообщению Минздрава страны, три человека погибли и 16 ранены из-за ударов авиации ВВС Израиля.