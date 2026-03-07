Красносельский: конфликт вокруг Ирана спровоцировал дефицит газа в Приднестровье

Президент Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал сбой в поставках газа в республике.
По его словам, ПМР перешла на режим жёсткой экономии топлива.
«События, происходящие на Ближнем Востоке, не обошли нас стороной… Геополитика, военные действия спровоцировали слом логистических схем поставок природного газа, рост цен и нарушение механизмов оплаты», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что госучреждения на Филиппинах с 9 марта временно перейдут на четырёхдневную рабочую неделю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая приводит к росту мировых цен на топливо.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем отметила, что в свете кризиса на Ближнем Востоке Европу накрывает энергетический коллапс.