Al Hadath: Израильский десант в Ливане пытался забрать останки штурмана Арада

Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолёт F-4 Phantom был сбит над Ливаном во время боевого задания. Предположительно в мае 1988 года Арад был застрелен в плену, но он до сих пор считается пропавшим без вести.