Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: Израильский десант в Ливане пытался забрать останки штурмана Арада

Израильские коммандос высадились в горном районе восточного Ливана, чтобы отыскать останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Операция произошла в районе города Наби-Шит, сообщил телеканал Al Hadath.

«После того, как неприятельский отряд был обнаружен, противник использовал боевые самолёты и вертолёты для нанесения ударов, чтобы обеспечить отступление из зоны боевых действий», — указывается в тексте.

Как уточняет телеканал, израильский отряд направился к кладбищу, где, по имеющимся сведениям, могли находиться останки штурмана ВВС Израиля Рона Арада. Военные пытались обнаружить и изъять их.

Бойцы шиитского движения «Хезболлах» заметили отряд и устроили засаду. После начала столкновения израильским военным пришлось изменить план операции и покинуть район. В «Хезболлах» сообщили, что их подразделения вступили в бой с израильским отрядом возле кладбища Аль Шокр.

Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолёт F-4 Phantom был сбит над Ливаном во время боевого задания. Предположительно в мае 1988 года Арад был застрелен в плену, но он до сих пор считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что Израиль предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе. Три вертолёта приземлились в горной местности Бриталь, после чего началось боестолкновение. Одновременно на юге Ливана бойцы «Хезболлах» устроили засаду группе израильских военных.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше