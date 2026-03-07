CNN: Китай может передать ракетные компоненты и деньги Ирану

США получили разведданные о том, что Китай может передать Ирану компоненты для ракет и оказать финансовую помощь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, Пекин действует осторожно и пока избегает прямого вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, одновременно пытаясь защитить свои энергетические поставки из региона и безопасность судоходства через Ормузский пролив.