Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант на границе Ливана и Сирии

Согласно сообщениям ливанских СМИ, которые публикуют кадры с высадкой израильского десанта, бойцы «Хезболлы» обнаружили израильские вертолеты и открыли огонь из легкого и среднего оружия.
Артиллерия вела огонь по путям отступления израильских сил, жители близлежащих деревень оказали огневую поддержку представителям «Хезболлы».
Ранее сообщалось, что израильские десантники в долине Бекаа притворились военными Ливана, но были окружены.
