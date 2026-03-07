Ричмонд
Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант на границе Ливана и Сирии

Ливанские журналисты сообщили о попытке высадки израильского десанта в горной местности на сирийско-ливанской границе.

Источник: Аргументы и факты

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил о попытке высадки израильского десанта в горной местности на границе Ливана и Сирии. По данным канала, три вертолета ЦАХАЛ приземлились в районе населенного пункта Бриталь, после чего начались ожесточенные бои.

Согласно сообщениям ливанских СМИ, которые публикуют кадры с высадкой израильского десанта, бойцы «Хезболлы» обнаружили израильские вертолеты и открыли огонь из легкого и среднего оружия.

Артиллерия вела огонь по путям отступления израильских сил, жители близлежащих деревень оказали огневую поддержку представителям «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что израильские десантники в долине Бекаа притворились военными Ливана, но были окружены.

