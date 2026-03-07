Четыре моряка погибли, трое ранены при атаке на буксир в Ормузском проливе

Речь идёт о буксире Mussafah 2 под флагом ОАЭ. Судно следовало через пролив и было поражено снарядом. В момент атаки буксир оказывал помощь контейнеровозу Safeen Prestige. Домингес призвал все стороны принять меры для защиты моряков и свободы судоходства.
«Я встревожен и глубоко опечален известиями о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся сообщениям, по меньшей мере четыре моряка погибли и трое получили тяжёлые ранения», — сообщил Домингес.
Международная морская организация продолжает мониторинг обстановки в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении проблемы судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что это произошло после действий против военно-морских сил Ирана. После сообщений о возможном закрытии Ормузского пролива через него прошло всего два танкера. Суда перевозили нефть и химикаты. Тем не менее Иран опроверг информацию о закрытии пролива.
