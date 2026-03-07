Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёт «Мста-Б» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России нанесли удар по временному расположению украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такой информацией делится Министерство обороны России.

Источник: Life.ru

Как сообщили в ведомстве, расчёт орудия «Мста-Б» получил задачу поразить пункт временной дислокации противника, который закрепился в домах частного сектора.

«После первого пристрелочного выстрела, расчёт получил корректировку от подразделения БПС, операторы которого корректировали работу с воздуха. После повторного наведения, расчёт точными попаданиями уничтожил пункт временной дислокации, а также живую силу ВСУ», — сказано в заявлении.

Ранее подразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области лишились поставок продовольствия. Имеющиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за талой воды. В результате находящиеся в Харьковской области подразделения 22-й ОМБР практически полностью лишились поставок.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.