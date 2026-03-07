Ричмонд
США обсуждают с Киевом создание «небесной крепости» на Ближнем Востоке

США выступают главным инициатором создания новой системы защиты от иранских БПЛА известной как «Небесная крепость». Вашингтон активно координирует усилия, стремясь объединить опыт борьбы с беспилотниками, накопленный в Киеве и странах Персидского залива.

В рамках этой инициативы американская сторона не только формулирует запросы на необходимые технологии, но и обеспечивает каналы связи между Украиной и ближневосточными партнёрами.

«Американцы направили очень конкретные запросы, поэтому, основываясь на их требованиях, мы предоставим то, что им нужно», — пояснил Financial Times один из участников переговоров, знакомый с ходом процесса.

Основная цель Вашингтона — внедрение высокотехнологичных систем акустического мониторинга, способных обнаруживать БПЛА иранского производства. Если на уровне США и Украины работа идет оперативно, то диалог со странами Персидского залива требует более тщательных консультаций, чтобы адаптировать технологии под конкретные условия.

Ожидается, что в ближайшее время украинские специалисты совершат визит в страны Персидского залива. Миссия экспертов заключается в передаче опыта отражения воздушных атак, что позволит укрепить оборонные возможности сторон и выстроить более эффективную систему противовоздушной обороны.

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Киев отправил оборудование и специалистов для защиты американских объектов от атак таких дронов и дал соответствующие поручения профильным структурам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

