После атаки российских ракет в Киеве и Харькове произошли взрывы и пожары

Российские военные нанесли удары по объектам на территории Украины. Под атакой оказались Киев и Харьков, где после прилётов зафиксированы взрывы и возгорания. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По целям в Киеве были применены ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Также по объектам на украинской территории запустили крылатые ракеты «Калибр» и ударные беспилотники «Герань». После ударов в Киеве и Харькове произошли взрывы и начались пожары.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российские военные уничтожили одну пусковую установку HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire, находившиеся на вооружении украинской армии. В общей сложности за этот период ударами беспилотников, артиллерии и ракетных войск различных группировок ВС России были выведены из строя семь реактивных систем залпового огня противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.