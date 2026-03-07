Над Россией за ночь уничтожены 124 украинских БПЛА. Военная операция, день 1473-й

8:47 Железнодорожная инфраструктура повреждена в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях, поезда меняют маршруты, сообщили в компании «Украинские железные дороги».
8:19 Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
8:05 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами 124 украинских БПЛА.
8:00 Сегодня 1473-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.