Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: ЕС стоит за решением Украины лишить Словакию и Венгрию энергии

Евросоюз стоит за решением Украины ограничить поставки энергоресурсов Словакии и Венгрии, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев получил «фас» на это от Брюсселя и «отдельных персоналий».

«Украина целенаправленно просто лишает их возможности получать энергоносители. Нефть качалась на протяжении последних четырёх лет, и Украине это никак не мешало», — заметил дипломат в беседе с ТАСС.

Посол добавил, что, по мнению противников Словакии и Венгрии, эти республики «ведут неправильную политику» и неверно понимают установки, идущие из Брюсселя.

Напомним, Украина прекратила поставки по нефтепроводу «Дружба», вызвав очередной конфликт между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Киевский диктатор даже осмелился на угрозы в адрес оппонента: он заявляет, что может передать ВСУ данные о местонахождении политика, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от Орбана последовал незамедлительно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше