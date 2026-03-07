Мирошник: ЕС стоит за решением Украины лишить Словакию и Венгрию энергии

Напомним, Украина прекратила поставки по нефтепроводу «Дружба», вызвав очередной конфликт между Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Киевский диктатор даже осмелился на угрозы в адрес оппонента: он заявляет, что может передать ВСУ данные о местонахождении политика, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от Орбана последовал незамедлительно.