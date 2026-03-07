Ричмонд
Греческая компания продолжает проводить суда через Ормузский пролив

Греческая компания продолжает проводить танкеры через Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Греческая судоходная фирма Dynacom Tankers, принадлежащая 79-летнему предпринимателю Джорджу Прокопиу, остается одной из немногих легальных компаний, продолжающих отправлять суда через Ормузский пролив после обострения ситуации в Персидском заливе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные мониторинга судоходства.

С момента эскалации компания направила через узкий пролив как минимум пять нефтяных танкеров. Для обеспечения безопасности все суда отключали транспондеры (системы АИС), передающие данные о местоположении, при прохождении наиболее рискованного участка.

Так, танкер Athina, находившийся в регионе до обострения, прекратил передачу данных к юго-востоку от пролива, а на следующий день возобновил ее уже внутри залива. Судно успешно прибыло в порт Ситра (Бахрейн), загрузилось нефтью и продолжило рейс.

Джордж Прокопиу владеет тремя судоходными компаниями с флотом из 150 судов (ещё 85 строятся). Как отметил один из брокеров, слова которого приводит FT, Прокопиу греческий предприниматель бизнесом в условиях высокой геополитической напряжённости.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессенть заявил, что Белый дом рассматривает возможность начать сопровождение гражданских судов кораблями американских военно-морских сил при прохождении через Ормузский пролив.

