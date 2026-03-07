Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев пошутил об умоляющих Россию русофобах и сравнил их с миньонами

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев иронично высказался о европейских политиках на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Он опубликовал в соцсети X шуточный ролик о возможных просьбах ЕС к Москве.

В публикации Дмитриев разместил анимацию с персонажами мультфильма «Гадкий я». По его намёку, европейским политикам в перспективе всё равно придётся обращаться к России за поставками сырья.

«Слитое видео: Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии — прим. Life.ru), Кайя (Каллас, глава евродипломатии — прим. Life.ru) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях», — написал Дмитриев.

Таким образом российский чиновник с иронией прокомментировал ситуацию вокруг энергоресурсов и удобрений на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент допустил возможность смягчения санкционных ограничений в отношении российской нефти. По его словам, Вашингтон уже разрешил Индии принимать поставки российской нефти.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше