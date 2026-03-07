Дмитриев: дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы

Дорогая энергия ставит под сомнение будущую конкурентоспособность Европы. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию индийской газеты The Eastern Herald о текущем экономическом состоянии ЕС.
По его словам, рост цен на энергоресурсы уже оказывает серьезное давление на экономику Евросоюза. В первую очередь это отражается на промышленности и уровне расходов домохозяйств.
«Дорогая энергия бьет по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособности континента на годы вперед», — написал Дмитриев в Telegram-канале.
Немногим ранее Кирилл Дмитриев также сообщал, что Россия обсуждает с США возможность ослабления санкций. По его словам, введенные ограничения оказались пагубными для мировой экономики. Поэтому смягчение санкционного давления могло бы положительно сказаться на глобальной экономической ситуации.