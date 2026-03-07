Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 украинских дронов сбили за ночь 7 марта над Волгоградской областью

Всего дежурные средства ПВО перехватили 124 украинских дрона.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ВСУ атаковали минувшей ночью территорию России. Всего дежурные средства ПВО перехватили 124 украинских дрона. Над Волгоградской областью — шесть.

Массированной атаке подверглась Брянская область — над ее территорией уничтожены 29 беспилотников. Над Орловской областью — 15, над Белгородской — 11, над Рязанской — девять, над Калужской — восемь, над Воронежской — семь.

По шесть дронов ликвидировано над Крымом, Волгоградской, Курской и Ростовской областями. По пять — над тульским и самарским регионами, по три — над липкецким и московским. Один из БПЛА летел на столицу.

По два БПЛА перехватили над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что СК займется преступниками ВСУ, устроившими налет на 5-этажку в Волгограде в ночь на 4 марта.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше