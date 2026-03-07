6 украинских дронов сбили за ночь 7 марта над Волгоградской областью

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа ВСУ атаковали минувшей ночью территорию России. Всего дежурные средства ПВО перехватили 124 украинских дрона. Над Волгоградской областью — шесть.
Массированной атаке подверглась Брянская область — над ее территорией уничтожены 29 беспилотников. Над Орловской областью — 15, над Белгородской — 11, над Рязанской — девять, над Калужской — восемь, над Воронежской — семь.
По шесть дронов ликвидировано над Крымом, Волгоградской, Курской и Ростовской областями. По пять — над тульским и самарским регионами, по три — над липкецким и московским. Один из БПЛА летел на столицу.
По два БПЛА перехватили над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.
