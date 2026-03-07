США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану

Недавно корабль завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина). Ожидается, что в ближайшее время он пересечёт Атлантический океан и присоединится к ударной группе.
Ранее Пентагон уже направил к берегам Ближнего Востока два других авианосца — USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). Общее количество американских авианосцев в зоне конфликта достигнет трёх.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.